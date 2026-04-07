Jeder fünfte Strom-Kunde ist zum Wechsel bereit

Wo die Kundenloyalität am meisten bröckelt

Besonders wechselfreudig sind Neukunden: Bei Vertragsverhältnissen unter zwei Jahren zieht bereits jeder Dritte (34 Prozent) einen Wechsel in Betracht. Ähnlich hoch ist die Bereitschaft bei Kunden von Online-Anbietern (34 Prozent) und überregionalen Versorgern (31 Prozent). Das Hauptmotiv für den Wechsel ist eindeutig der Preis. 73 Prozent der Befragten reagieren bereits auf Aufschläge zwischen fünf und 15 Prozent – und würden dann den Anbieter wechseln.