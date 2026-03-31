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Frauen-Nationalteam kennt seine EM-Quali-Gegner!

Sport-Mix
31.03.2026 18:14
-
-(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Basketball-Nationalteam der Frauen bekommt es in der finalen Qualifikationsphase zur EM 2027 mit dem EM-Dritten Italien, Slowenien und Lettland zu tun!

0 Kommentare

Die am Dienstag in Mies (Schweiz) ausgelosten Begegnungen werden in zwei Fenstern zu je drei Partien zwischen November 2026 und Februar 2027 ausgetragen.

Die besten zwei Teams jedes Pools schaffen den Aufstieg.

Das ÖBV-Team hatte die erste Quali-Phase mit fünf Siegen und einer Niederlage absolviert.

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Sport-Mix
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