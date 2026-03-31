Ex-Ski-Champion trauert um seinen Sohn

Schwerer Schicksalsschlag für den ehemaligen Ski-Champion John Smart: Sein erst 24-jähriger Sohn Kai starb infolge eines Lawinenunglücks in Japan.
Der 61-jährige Kanadier gehörte in den 90er-Jahren zur Weltspitze in der Freestyle-Szene, gewann Weltcuprennen und wurde bei Olympischen Spielen Fünfter (1992) und Siebter (1994).
Nun trauert er um seinen Sohn Kai. Der 23-Jährige wurde in Japan von einer Lawine verschüttet und erlitt schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Ambulanzflugzeug in seine Heimat geflogen, wo er jedoch nach wenigen Tagen seinen Verletzungen erlag.
„Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser lieber, mutiger und wunderbarer Sohn und Bruder Kai nicht mehr bei uns ist. Wir sind untröstlich, und es gibt keine Worte, die den Schmerz beschreiben könnten, ihn in so jungen Jahren zu verlieren“, schrieb John Smart in einem bewegenden Posting auf Instagram.
„Herz schlägt in anderem Menschen weiter“
Kai sei „ein Kämpfer, ein Mensch der Berge, ein Entdecker der Welt, ein Freund für Menschen aus allen Lebensbereichen“ gewesen. Immerhin spende die Tatsache Trost, „dass Kais Herz in einem anderen Menschen weiterschlägt und dass er mit seinen Organen vier weiteren Menschen das Leben gerettet hat“, so Vater John.
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