Ex-Ski-Champion trauert um seinen Sohn

„Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser lieber, mutiger und wunderbarer Sohn und Bruder Kai nicht mehr bei uns ist. Wir sind untröstlich, und es gibt keine Worte, die den Schmerz beschreiben könnten, ihn in so jungen Jahren zu verlieren“, schrieb John Smart in einem bewegenden Posting auf Instagram.