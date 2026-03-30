Todes-Drama um Furrer: Ermittlungen eingestellt

Furrer war in einem Waldstück gestürzt und anschließend unbemerkt neben der Strecke liegengeblieben. Erst als das Rennen zu Ende war, begann die Suche nach der jungen Schweizerin, knapp anderthalb Stunden vergingen zwischen dem Sturz und dem Fund. Furrer, die ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte, starb am Tag darauf im Krankenhaus.