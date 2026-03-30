Fünf Jahre Sperre für VCM-Sieger Albert Korir

Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von vier auf sechs Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm ein Jahr der Sperre erlassen. Zu den prominenten Dopingfällen in jüngerer Zeit im Langstreckenlauf zählt unter anderem Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich aus Kenia.