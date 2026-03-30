Woodland gewinnt erstmals nach Gehirnoperation

2023 kämpfte Woodland mit starken Angstzuständen, in deren Folge ein Tumor festgestellt wurde. Nach einer Gehirnoperation kehrte er Anfang 2024 auf die Tour zurück, hatte seitdem aber mit posttraumatischen Belastungsstörungen zu kämpfen, die er erst kürzlich öffentlich machte. „Jeder kämpft mit irgendetwas“, sagte Woodland. „Wer auch immer mit etwas zu kämpfen hat, ich hoffe, er sieht mich und gibt nicht auf. Kämpft einfach weiter.“