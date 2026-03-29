Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie

Aufteilung der Prämie noch nicht bekannt

Bereits nach dem Halbfinal-Sieg der kosovarischen Auswahl gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag steht eine großzügige Prämie in Aussicht. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg werde die kosovarische Regierung in ihrer Sitzung am Montag die Überweisung von 500.000 Euro beschließen, teilte Finanzminister Hekuran Murati mit. Wie die Prämien genau aufgeteilt werden, ist nicht bekannt. Bei einer möglichen Ausschüttung von 1,5 Millionen Euro würden auf jeden Begünstigten rund 40.000 bis 50.000 Euro entfallen.