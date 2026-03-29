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Foda-Team winkt bei WM-Teilnahme Millionenprämie

Fußball International
29.03.2026 15:40
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine ...
Kosovos Nationalteam dürfe sich bei einer erfolgreichen WM-Qualifikation auch über eine Millionenprämie freuen.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
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Von krone Sport

Der kosovarischen Fußball-Nationalmannschaft winkt im Falle der Qualifikation für die Fußball-WM eine Prämie in Höhe von einer Million Euro. Nur noch ein Match trennt die Elf von Teamchef Franco Foda von dem Geldsegen, den die Regierung von Ministerpräsident Albin Kurti ausgelobt hat.

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Das Play-off-Finale gegen die Türkei wird am Dienstag in Kosovos Hauptstadt Pristina ausgespielt.

Kosovo-Trainer Franco Foda
Kosovo-Trainer Franco Foda(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)

Aufteilung der Prämie noch nicht bekannt
Bereits nach dem Halbfinal-Sieg der kosovarischen Auswahl gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag steht eine großzügige Prämie in Aussicht. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg werde die kosovarische Regierung in ihrer Sitzung am Montag die Überweisung von 500.000 Euro beschließen, teilte Finanzminister Hekuran Murati mit. Wie die Prämien genau aufgeteilt werden, ist nicht bekannt. Bei einer möglichen Ausschüttung von 1,5 Millionen Euro würden auf jeden Begünstigten rund 40.000 bis 50.000 Euro entfallen.

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