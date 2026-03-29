Gall beendete Katalonien-Rundfahrt auf Rang sechs

Gall konnte sich bei der schweren Katalonien-Rundfahrt vor allem auf der 5. Etappe als Zweiter hinter Vingegaard in Szene setzen. Bei der Königsetappe am Freitag verlor der Decathlon-Profi in einer Abfahrt hingegen den Anschluss an die Topfahrer und büßte in Folge seinen Podestplatz ein. 3:17 Minuten fehlten Gall nach sieben Etappen auf Vingegaard.