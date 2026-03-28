Unternehmer treffen auf die Lehrlinge der Zukunft

Zahlreiche Unternehmen sind dabei

Vertreter und Lehrlinge von regionalen Unternehmen, etwa der Urbas Maschinenfabrik, Sinnex Innenausbau, Spar oder Kostwein Maschinenbau waren deswegen direkt vor Ort. „Am Projektformat gefällt uns besonders die Möglichkeit, frühzeitig mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten und ihnen einen Einblick in die Praxis zu geben“, heißt es vonseiten der Unternehmen. So treffe man immerhin auch auf potenzielle Lehrlinge. Weiterhin ist es nämlich oft so, dass Jugendliche sich für Lehrberufe entscheiden, die ihre Eltern selbst ausüben, weil sie die vielfältigen Angebote am Arbeitsmarkt gar nicht kennen.