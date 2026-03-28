Unternehmer treffen auf die Lehrlinge der Zukunft

Wenn Schüler und Betriebe zusammenkommen, gibt es praxisnahe „Wirtschaft im Klassenzimmer“. Das Projekt hilft nicht nur den Schülern, sich einen Überblick über die zahlreichen Karrieremöglichkeiten zu verschaffen, sondern auch den Unternehmen.
Praxisnahes Lernen steht in der Mittelschule in Völkermarkt schon lange an der Tagesordnung. Mit dem Projekt „Wirtschaft ins Klassenzimmer“ der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten gab es nun für die Jugendlichen einen besonderen Einblick in die „richtige Arbeitswelt“ – und gleich die ersten wichtigen Kontakte für die Zukunft.
Zahlreiche Unternehmen sind dabei
Vertreter und Lehrlinge von regionalen Unternehmen, etwa der Urbas Maschinenfabrik, Sinnex Innenausbau, Spar oder Kostwein Maschinenbau waren deswegen direkt vor Ort. „Am Projektformat gefällt uns besonders die Möglichkeit, frühzeitig mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten und ihnen einen Einblick in die Praxis zu geben“, heißt es vonseiten der Unternehmen. So treffe man immerhin auch auf potenzielle Lehrlinge. Weiterhin ist es nämlich oft so, dass Jugendliche sich für Lehrberufe entscheiden, die ihre Eltern selbst ausüben, weil sie die vielfältigen Angebote am Arbeitsmarkt gar nicht kennen.
Wichtige Tipps für die Zukunft
Für die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen gab es deswegen neben persönlichen Gesprächen und Tipps abwechslungsreiche Workshops. Dabei wurden auch direkt die Anforderungen, Chancen und Perspektiven verschiedener Berufe erklärt und ausgelotet.
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