Fix: Schmiedgasse wird tagsüber zur Fußgängerzone

Für den Radverkehr stehen mit der Neutorgasse und der Raubergasse Alternativrouten durch die Innenstadt zur Verfügung. In der Neutorgasse wird nach Ostern die Ampelschaltung bei der Kreuzung Kalchberggasse umgestellt. Nur wenn aus der Kalchberggasse jemand kommt, wird die Ampel kurz umgeschaltet. Bewährt sich dieses Modell, ist eine Ausweitung auf weitere Kreuzungen, etwa bei der Kaiserfeldgasse, vorgesehen.