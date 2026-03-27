Fix: Schmiedgasse wird tagsüber zur Fußgängerzone

Neuerungen für Radfahrer in Graz: Ab 2. April wird die Schmiedgasse tagsüber zur Fußgängerzone, Zweiräder sind nur mehr zwischen 21 und 9 Uhr erlaubt. Auch für die Neutorgasse gibt es neue Regelungen.
Seit Ewigkeiten kommen sich in der Grazer Schmiedgasse Fußgänger und Radfahrer in die Quere, mögliche Lösungen wurden politisch ausführlich diskutiert. Jetzt hat das Hickhack ein Ende: Am Freitagvormittag hat der Stadtsenat ein Fahrverbot für Radfahrer zwischen 9 und 21 Uhr beschlossen.
Im Abschnitt zwischen Landhausgasse und Stubenberggasse dürfen Zweiräder künftig nur mehr in den Nachtstunden fahren. Die entsprechenden Verkehrsschilder sollen ab 2. April stehen und das Verbot gültig machen. „Der Schutz der Fußgänger:innen hat hier für mich oberste Priorität. Mit dieser klaren Regelung sorgen wir für mehr Sicherheit und ein gutes Miteinander in der Schmiedgasse“, sagt Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne).
Für den Radverkehr stehen mit der Neutorgasse und der Raubergasse Alternativrouten durch die Innenstadt zur Verfügung. In der Neutorgasse wird nach Ostern die Ampelschaltung bei der Kreuzung Kalchberggasse umgestellt. Nur wenn aus der Kalchberggasse jemand kommt, wird die Ampel kurz umgeschaltet. Bewährt sich dieses Modell, ist eine Ausweitung auf weitere Kreuzungen, etwa bei der Kaiserfeldgasse, vorgesehen.
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