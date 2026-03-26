Schützenfest statt Scheiblingkirchner Schonkost

Landesliga-Spitzenreiter Scheiblingkirchen pocht gegen Wiener Neustadt auf den Derbysieg, möchte den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Coach Daniel Kohn rechnet mit einem Schützenfest, warnt aber vor dem Gegner.
Wenn Scheiblingkirchen am Samstag (16.30) im Landesliga-Derby Wiener Neustadt empfängt, stehen alle Zeichen auf ein Schützenfest. Das liegt neben dem 4:4 im Hinspiel auch daran, dass in den letzten drei Partien des Tabellenführers ganze zwölf Tore fielen. „Früher hieß es immer, in Scheiblingkirchen gibt’s nur Schonkost. Das ist mittlerweile aber anders“, grinst Chefcoach Daniel Kohn im Vorfeld des Spitzenspiels.
In dem die Rollen eigentlich klar verteilt sind: Seine Truppe geht eben als Spitzenreiter, die Fortuna mit zehn Punkten Rückstand als Achter ins Derby. Dennoch weist Kohn jene des Favoriten ab, warnt vor den Neustädtern. „Sie haben eine brutale Qualität im Kader.“ Auch wegen des starken Rückrundenstarts, mit sieben Punkten aus drei Runden schreibt er sie für den Titelkampf noch nicht ab. „Mit ihnen und Ebreichsdorf rechne ich nach wie vor. Die Liga ist eng beisammen, zwei bis drei gute Spiele und sie sind voll da.“
Vor großer Kulisse will Kohn jetzt mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Ostliga-Rückkehr machen, Druck gibt es aber keinen. „Niemand hat mit einer Wiederholung der starken Vorsaison gerechnet, jetzt wollen wir unser Ding einfach durchziehen.“
Kilian Wazik
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