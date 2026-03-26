Zulechner zog in Ybbs frühzeitig die Reißleine

Rückkehr in neuer Rolle

Wie oder wo es für den Cupsieger von 2018 (Sturm Graz) weitergehen wird, bleibt offen. Seine Rückkehr in die Wüsterstrom Arena auf der anderen Seite ist schon fix. Natürlich in neuer Rolle: „Ich werde den Weg auf jeden Fall mitverfolgen und mir die eine oder andere Partie im Stadion als Fan ansehen.“ Bis zum Sommer übernehmen sein „Co“ Fabian Schadenhofer und Dominik Aigner, der ebenfalls bereits im Trainerteam mitgearbeitet hat, interimistisch.