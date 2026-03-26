Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesliga-Knalleffekt

Zulechner zog in Ybbs frühzeitig die Reißleine

Fußball Unterhaus
26.03.2026 19:00
Der 35-Jährige verabschiedete sich nach eineinhalb Jahren plötzlich
Der 35-Jährige verabschiedete sich nach eineinhalb Jahren plötzlich(Bild: Philipp Zulechner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eigentlich hätten sich die Wege von Landesligist Ybbs und Erfolgscoach Philipp Zulechner erst im Sommer trennen sollen. Doch der 35-Jährige zog mit sofortiger Wirkung verfrüht die Reißleine. Die genauen Gründe bleiben offen, die Nachfolge treten der bisherige „Co“ Fabian Schadenhofer und Dominik Aigner an. 

0 Kommentare

„Auffassungsunterschiede bezüglich Transfers und Zielsetzungen.“ Das ist in etwa die Quintessenz dessen, was der Landesliga-Tabellenzweite Ybbs und Ex-Coach Philipp Zulechner als Gründe für seinen Abgang nannten. Im Sommer 2024 hatte der 35-Jährige die Mostviertler im Aufstiegsjahr übernommen und auf den fünften Tabellenplatz geführt, heuer sogar zum Vize-Winterkönig. „Dahinter steckt ein Zusammenspiel des gesamten Teams inklusive Mannschaft und Betreuerstab, wobei Philipp als Cheftrainer natürlich einer der Hauptakteure war“, bedankt sich Obmann Christian Eplinger.

Auch der einstige Freiburg-Legionär fand sehr versöhnliche Worte zum Abschied seiner ersten Profistation als „Einser“-Trainer: „Es waren tolle eineinhalb Jahre, in denen ich sehr viel lernen durfte und mich entwickeln konnte. Ich denke, die 21 Monate waren über den erwarteten Zielen, was mich sehr stolz macht. Die Mannschaft hat meine Ideen immer versucht, gut umzusetzen. Die positive spielerische Entwicklung spricht auch für sich.“

Lesen Sie auch:
NÖ-Landesliga
Ebreichsdorf kommt in Fahrt – Rückschlag für Ybbs
24.03.2026
Vor Spitzenspiel:
Schützenfest statt Scheiblingkirchner Schonkost
26.03.2026

Rückkehr in neuer Rolle
Wie oder wo es für den Cupsieger von 2018 (Sturm Graz) weitergehen wird, bleibt offen. Seine Rückkehr in die Wüsterstrom Arena auf der anderen Seite ist schon fix. Natürlich in neuer Rolle: „Ich werde den Weg auf jeden Fall mitverfolgen und mir die eine oder andere Partie im Stadion als Fan ansehen.“ Bis zum Sommer übernehmen sein „Co“ Fabian Schadenhofer und Dominik Aigner, der ebenfalls bereits im Trainerteam mitgearbeitet hat, interimistisch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
26.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
136.231 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.352 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
123.292 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Mehr Fußball Unterhaus
Landesliga-Knalleffekt
Zulechner zog in Ybbs frühzeitig die Reißleine
Krone Plus Logo
Für viele Sportarten
Steiermark bekommt jetzt ein Hallen-Schmuckstück!
Vor Spitzenspiel:
Schützenfest statt Scheiblingkirchner Schonkost
BURGENLANDLIGA
Stifter soll‘s jetzt in Bad Sauerbrunn richten
Wiener Stadtliga
5:1 – Prosenik trifft und Schwechat siegt wieder!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf