Stocker-Formel steckt fest | Blaue Profiteure

Blaue Profiteure. Wenn die ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung überhaupt jemals eine Überlebenschance beziehungsweise eine Wiederwahl-Chance hätte, dann wohl nur, wenn es den Österreichern wieder gefühlt und vor allem in der Realität besser ginge. Doch das laue Lüftchen der Wirtschaftserholung, das sich zu Jahresbeginn zu entwickeln schien – es hat sich zum größtmöglichen Gegenwind gedreht. In Washington, Jerusalem und Teheran werden gerade die Zukunftsaussichten von Christian Stocker, Andreas Babler, Beate Meinl-Reisinger und ihren Parteifreunden zerschossen. Nicht retten wird die Regierung die mit größter Anstrengung gerade noch gerettete Spritpreisbremse – sie ist höchstens ein Öltropfen auf den heißen Stein. Und wer sind die vermutlichen Profiteure des ganzen Wahnsinns? Russen, Chinesen - und die österreichischen Blauen.