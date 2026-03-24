Im Hotel im Ski-Weltcuport gehen die Lichter aus

Zeitgleich mit der Ankündigung des Masseverwalters trat auch Immobilieninvestor Friedrich Huemer an die Öffentlichkeit und stellte sich als neuer Mehrheitseigentümer des Hotels vor. Eine Schließung schloss er damals kategorisch aus. „Weder ein solventer Pächter noch ein Konkursverwalter kann diese Entscheidung treffen. Das liegt ausschließlich in der Kompetenz des Eigentümers – also in meiner. Das Hotel wird definitiv nicht geschlossen, sondern von einem kompetenten Betreiber fortgeführt werden“, hieß es in einer Stellungnahme. Nun ist von einer mehrmonatigen Umbauphase die Rede. Im Juni sollen mit einem neuen Betreiber die Lichter wieder angehen.