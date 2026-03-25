Industriemontage mit 800 Mitarbeitern verkauft

„Mit SPIE haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und das Unternehmen mit Weitblick in die Zukunft führen wird“, so Eigentümer Werner Griessmaier, der SGS vor 23 Jahren gründete und aufbaute, zum Verkauf. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Prüfung sollte die Übernahme im Juni vollzogen werden. Die seit mehr als 10 Jahren bestehende SGS-Geschäftsführung mit Christian Gittmaier, Andreas Hofinger und Sandra Ponsold bleibe unverändert.