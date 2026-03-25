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Dorf an der Pram

Industriemontage mit 800 Mitarbeitern verkauft

Oberösterreich
25.03.2026 18:59
Der Hauptsitz der neuen Eigentümer ist in Paris (Symbolbild)
Der Hauptsitz der neuen Eigentümer ist in Paris (Symbolbild)(Bild: Stefan Domnanovich)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Industriemontage-Unternehmen SGS Industrial Services GmbH mit Sitz in Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) wird Teil des Multitechnik-Dienstleisters SPIE mit Hauptsitz in der Nähe von Paris. SGS bleibt ein selbstständiges Unternehmen innerhalb der SPIE Germany Switzerland Austria.

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Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. SGS erwirtschaftete 2025 mit 800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 180 Millionen Euro.

„Mit SPIE haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und das Unternehmen mit Weitblick in die Zukunft führen wird“, so Eigentümer Werner Griessmaier, der SGS vor 23 Jahren gründete und aufbaute, zum Verkauf. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Prüfung sollte die Übernahme im Juni vollzogen werden. Die seit mehr als 10 Jahren bestehende SGS-Geschäftsführung mit Christian Gittmaier, Andreas Hofinger und Sandra Ponsold bleibe unverändert.

16 Standorte auf drei Kontinenten
SGS ist an 16 Standorten auf drei Kontinenten präsent, zuletzt wurde expandiert, 2024 die Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG in Neukirchen-Vluyn (Nordrhein-Westfalen) und 2019 die Bähr Anlagenbau GmbH in Düsseldorf übernommen. Die SPIE-Gruppe ist ein international tätiger Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen mit mehr als 55.000 Beschäftigten. 2025 wurde laut Website ein konsolidiertes EBITA von 793 Millionen Euro erwirtschaftet.

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