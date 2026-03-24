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Nach Zoff bei WM 2022:

Verstoßener England-Profi zurück im Team-Kader

Fußball International
24.03.2026 10:08
Ben White (2.v.r.) ist zurück im Kader der „Three Lions“.
Ben White (2.v.r.) ist zurück im Kader der „Three Lions“.(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Ben White ist ein verstoßener Teamspieler nach über drei Jahren in den Kader der „Three Lions“ zurückgekehrt. Nachdem der Arsenal-Verteidiger bei der WM 2022 aufgrund eines Streits mit Co-Trainer Steve Holland abgereist war, wurde er nun von Englands Teamchef Thomas Tuchel für den verletzten Jarell Quansah nachnominiert.

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Nach dem Zoff bei der WM hatte White klargestellt, unter dem damaligen Trainer Gareth Southgate nicht mehr spielen zu wollen. Mit der Unterschrift Tuchels öffnete sich die Tür zu einer Nationalteam-Rückkehr jedoch wieder. 

White hatte sich mit Southgates (l.) Co-Trainer Steve Holland (r.) zerstritten.
White hatte sich mit Southgates (l.) Co-Trainer Steve Holland (r.) zerstritten.(Bild: AFP/APA/Adrian DENNIS)

Und tatsächlich: Da sich Leverkusens Jarell Quansah eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, entschied sich Tuchel nun, den 28-jährigen Rechtsverteidiger von den „Gunners“ für die Testspiele gegen Uruguay (Freitag) und Japan (31. März) in den Kader aufzunehmen.

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