Verstoßener England-Profi zurück im Team-Kader

Mit Ben White ist ein verstoßener Teamspieler nach über drei Jahren in den Kader der „Three Lions“ zurückgekehrt. Nachdem der Arsenal-Verteidiger bei der WM 2022 aufgrund eines Streits mit Co-Trainer Steve Holland abgereist war, wurde er nun von Englands Teamchef Thomas Tuchel für den verletzten Jarell Quansah nachnominiert.