Horror accident on the A1
Firefighters pull truck driver alive from the wreckage
A serious accident occurred Monday evening on the A1 near St. Valentin in the Amstetten district (Lower Austria). A truck collided with a bridge and a concrete median barrier. The driver was seriously injured. The highway in the direction of Vienna had to be closed for several hours.
A violent accident on the A1 caused the Westautobahn to be closed for several hours on Monday around 7:30 p.m. For reasons that remain unclear, a truck with a trailer collided with a concrete median barrier and a bridge.
“The tractor unit was severely damaged and badly mangled in the accident,” explained Philipp Gutlederer of Notruf Niederösterreich. The driver was transported to a hospital in Linz with serious injuries.
The fire department arrived with heavy equipment to recover the completely destroyed tractor-trailer. The truck had been loaded with goods for a supermarket. The recovery operation lasted until early Tuesday morning. The operation was further complicated by large amounts of spilled fuel, which required extensive safety and cleanup measures.
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