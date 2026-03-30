Junger Lenker unachtsam: Seniorinnen verunfallt!

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Oberland: Ein 18-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei aus Unachtsamkeit über die Fahrbahnmitte, woraufhin eine dort fahrende Seniorin (66) mit ihrem Wagen ins Schleudern geriet und folglich über die Böschung stürzte. Die Lenkerin und deren Begleiterin (64) wurden verletzt.