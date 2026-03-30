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Auto kam von A12 ab

Junger Lenker unachtsam: Seniorinnen verunfallt!

Tirol
30.03.2026 10:29
Auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland kam es zu dem Unfall (Archivbild).
Auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland kam es zu dem Unfall (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Oberland: Ein 18-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei aus Unachtsamkeit über die Fahrbahnmitte, woraufhin eine dort fahrende Seniorin (66) mit ihrem Wagen ins Schleudern geriet und folglich über die Böschung stürzte. Die Lenkerin und deren Begleiterin (64) wurden verletzt.

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.15 Uhr bei Pettnau im Bezirk Innsbruck-Land. Der 18-jährige Deutsche war mit seinem Pkw auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge aus Unachtsamkeit zu weit nach links kam.

Über Fahrbahnrand hinausgeschleudert
„Dadurch geriet die auf der Überholspur befindliche 66-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Auto ins Schleudern“, schildert die Polizei. Der Wagen der Frau kam daraufhin rechts von der Autobahn ab und stürzte über die angrenzende Böschung, so die Ermittler weiter.

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Frauen mit Rettung in die Klinik
Die 66-Jährige und deren Beifahrerin (64) erlitten beim Unfall erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Seniorinnen mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Auto sei schwerer Sachschaden entstanden, hieß es abschließend.

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