Max „richtig angepisst“ – Kasperl für die Formel 1

„Krone oder Kasperl“ mit Alexander Hofstetter und Anatol Szadeczky. Heute auf der Agenda: die „Krone“-Fußballerwahl, der Formel-1-GP in Japan, Marco Bezzecchis MotoGP-Sieg in Austin, Österreichs Neo-Teamspieler Paul Wanner und Carney Chukwuemeka sowie die Saison-Bilanz unserer ÖSV-Adler. Gute Unterhaltung!