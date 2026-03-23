„Reine Selbstdarstellung“: Steiner tadelt Wolff

„Kleiner Komplex“

Eine kritische Stimme muss sich Wolff nun allerdings selbst anhören. Steiner, von 2014 bis 2024 Teamchef bei Haas, gefiel die Rede gar nicht, im Podcast „The Red Flags“ meinte der Südtiroler nun: „Das war reine Selbstdarstellung. Es war so etwas wie: ‘Stellt sicher, dass jeder weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe.‘ Und Toto hätte das gar nicht nötig gehabt. Aber ich glaube, er hat da einen kleinen Komplex. Ich meine, der Mann hat gewonnen. Du musst das jetzt nicht erklären, Toto.“