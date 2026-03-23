„Man kann keinen Sinn suchen, wo kein Sinn ist“

Vielfach geteilter Beitrag

Der Schmerz ist unermesslich. Es ist schwierig, Worte zu finden. Das Fashionlabel Bolzplatzkind versuchte es auf seiner Instagram-Seite. Der Beitrag wurde in Erlangen und der Umgebung sehr oft geteilt. Darin heißt es: „Sieben Jahre lang jagtest du dem Ball hinterher. Nutztest jeden Tag. Jeden Moment. Und jeden Platz. Dann fiel ausgerechnet das Tor auf dich. Dieses schwere Rechteck, das immer dein Freund war. Dem du immer nah sein wolltest. Nun ist dein Leben hier auf Erden vorbei. Und du bist auf dem Weg nach oben. Wir sehen dich, wie du immer kleiner wirst. Und doch immer einen großen Platz haben wirst. In den Herzen deiner Eltern, deiner Freunde, deiner Familie.“