Keine Känguruhs | Auf keine Kuhhaut

Auf keine Kuhhaut. Australien gilt als Vorbild, zumindest als Modell für ein Verbot von Social Media bei Kindern und Jugendlichen. Dort wurde es für junge Menschen unter 16 im vergangenen Dezember eingeführt und scheint gut zu funktionieren. In der EU diskutiert man ebenfalls über so ein Verbot, wird bis zur Durchsetzung aber möglicherweise noch so lange brauchen, bis auch die heute erst 10-Jährigen dem Verbotsalter entwachsen sein könnten. In Österreich wird nun aber Gas gegeben, die Umsetzung eines Verbotes rückt mit Riesenschritten näher – auch wenn die Kanzlerpartei ÖVP noch vor einem Jahr einen diesbezüglichen Antrag der Grünen noch abgeschmettert hat. Jetzt wird die die Dreierkoalition voraussichtlich diese Woche Nägel mit Köpfen machen. Die Altersgrenze wird wohl bei 14 liegen, auch wenn 15 noch nicht ganz vom Tisch scheint. Ob die Österreicher früher als die Australier reif für die sozialen Medien sind? Wie auch immer die Entscheidung fällt: Es ist höchste Zeit für diesen gesetzlichen Eingriff. Denn was Kindern und Jugendlichen auf Social Media droht, das geht auf – sprichwörtlich – keine Kuhhaut. Und Kühe haben wir im Gegensatz zu Känguruhs hierzulande ja doch…