Politiker kriegt Ball an Kopf – und redet weiter

Kuriose Szene im Vorfeld zum Start der Volleyball-Viertelfinal-Serie zwischen VfB Suhl Lotto Thüringen und VC Wiesbaden: Während Mario Voigt, Ministerpräsident von Thüringen, wo das Gastgeberteam von Suhl beheimatet ist, ein Interview gibt, wird er von einem auf Abwege gekommenen Ball am Kopf getroffen! Und beinahe noch kurioser: Der Mann bleibt voll in seinem Redefluss und verzieht nur minimalst seine Miene. Aber wo war der Ball hergekommen? Kleiner Tipp: Achten Sie abseits des Interviews auf die quasi aus der Kapuze des Interviewers „herausschauende“ Spielerin mit der Nummer 13 – und ihren betroffenen Gesichtsausdruck ...
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