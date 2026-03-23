Handball – Das Magazin

WM-Teilnahme im Visier: „Es ist unser Anspruch“

Handball - Das Magazin
23.03.2026 16:24
0 Kommentare

Das österreichischen Herren-Handball-Nationalteam hat in den vergangenen Tagen den ersten Lehrgang nach der Europameisterschaft absolviert. Im Test gegen Nordmazedonien gibt es ein 30:30-Remis. Außerdem liefert das Spiel wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende WM-Play-off-Paarung im Mai gegen Polen. In knapp zwei Monaten soll auch das Ticket für die Endrunde 2026 in Deutschland gelöst werden. Sportdirektor Paco Fölser spricht im Handball-Magazin von einer schwierigen Aufgabe, aber auch davon, dass es der Anspruch ist wieder dabei zu sein.

Weitere Videos
Hards Geschäftsführer Heimo Lindner will mit den Vorarlbergern weitere Titel in dieser Saison!
Handball – Das Magazin
Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechsel
Handball - Das Magazin
Handball – Das Magazin
Handball-Unternehmer mit Vision: Halle für Mödling
Handball - Das Magazin
Vierter Sieg in Serie
36:28! Fivers zerlegen die Lipizzanerheimat
Handball - Das Magazin
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf