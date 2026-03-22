Im Super-G: Traninger Abschlusssieger in Saalbach

Der Steirer Manuel Traninger hat am Sonntag zum Abschluss des alpinen Ski-Europacups in Saalbach den Super-G gewonnen. Der zweitplatzierte Lenz Hächler hatte 0,37 Sek. Rückstand.
Als Zweiter hinter dem Schweizer im Endstand der Spezialwertung holte der ÖSV-Athlet für die nächste Weltcupsaison einen Super-G-Fixplatz. Im Frauen-Super-G am Vortag hatte die Kärntnerin Nadine Fest gesiegt. Hier holte das ÖSV-Duo Lisa Grill und Emily Schöpf als Zweite und Dritte Weltcup-Tickets.
Das gelang auch Anna Schilcher als Zweite der Abfahrtswertung. Es stehen noch bei Frauen und Männern je ein Riesentorlauf und Slalom aus. Chancen auf einen Top-3-Platz bzw. einen Weltcup-Startplatz für 2025/26 haben da jeweils im Slalom Jakob Greber bzw. Natalie Falch und Leonie Raich. Gesamt ist Speed-Spezialistin Schilcher als ÖSV-Beste vor dem Showdown der Klasse unter dem Weltcup am Dienstag und Mittwoch in Schladming Fünfte, Traninger Neunter. Männer-Gesamtsieger ist Hächler, der Schweizer ist damit in allen Weltcup-Rennen des nächsten Winters startberechtigt. Bei den Frauen kann die Italienerin Alice Pazzaglia nur noch theoretisch abgefangen werden.
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