Strametz verpasst Semifinale um vier Tausendstel

Banges Wartes …

Nach ihrem Vorlauf waren es für Karin Strametz ganz bange Minuten in der Mixed-Zone, als sie wartete, ob sie ins Semifinale kommen würde oder nicht. Die ersten drei Läuferinnen der insgesamt sechs Heats kamen nämlich direkt weiter. Zudem stiegen noch sechs weitere Athletinnen über die Zeitregel auf. Und bis zum letzten Vorlauf hatte Karin Strametz einen Semifinal-Platz sicher. Dann aber fiel sie noch auf den 25. Rang zurück. Einfach zum Weinen.