Gloggnitz rechnet mit dem Seiler-Comeback

Zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadt im Bezirk Neunkirchen ist als Höhepunkt ein Auftritt von Seiler und Speer geplant. Und in Gloggnitz geht man auch davon aus, dass das Konzert im Juni stattfinden wird – es wäre das erste des Austropop-Duos nach dem Rückzug Seilers aus der Öffentlichkeit.
Sie waren der Publikumsmagnet der bevorstehenden dreitägigen 100-Jahr-Feier der Stadt Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen, bei der auch die Musik im Vordergrund stehen soll: Mehrere Tausend Karten sind für Seiler und Speer und ihr Open-Air-Konzert in der „Krammer Arena“ am 19. Juni bereits verkauft worden. Doch dann wurden die Vorwürfe gegen Christopher Seiler publik, die Planungen gerieten gehörig ins Wanken.
Keine Öffentlichkeit
Wie mehrfach berichtet, gab der Musiker zu, in „illuminiertem Zustand“ einer Frau Kokain auf die Lippen geschmiert zu haben. Nach einer Anzeige wird gegen ihn ermittelt. Seiler hat sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und damit in nächster Zeit nicht auch auf der Bühne stehen.
Tour-Auftakt nun in Gloggnitz?
Der erste Auftritt des Austro-Duos im Zuge der „Hödn 2026“-Tour könnte dann aber just in Gloggnitz sein. Denn bislang wurde nur die Verschiebung der ersten drei Konzerte der Tour in Salzburg, Oberwart und Gmunden bestätigt. „Alle weiteren Konzerte sollen wie geplant stattfinden“, geht man im Rathaus weiter von einem Auftritt von Seiler und Speer beim Jubiläumsfest aus. Man sei in enger Abstimmung mit dem Management, wird versichert. Schließlich müsse auch die Stadt rund um das Konzert, etwa an Verkehrs- und Sicherheitskonzept sowie an der Gastro, planen.
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