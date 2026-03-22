Gloggnitz rechnet mit dem Seiler-Comeback

Tour-Auftakt nun in Gloggnitz?

Der erste Auftritt des Austro-Duos im Zuge der „Hödn 2026“-Tour könnte dann aber just in Gloggnitz sein. Denn bislang wurde nur die Verschiebung der ersten drei Konzerte der Tour in Salzburg, Oberwart und Gmunden bestätigt. „Alle weiteren Konzerte sollen wie geplant stattfinden“, geht man im Rathaus weiter von einem Auftritt von Seiler und Speer beim Jubiläumsfest aus. Man sei in enger Abstimmung mit dem Management, wird versichert. Schließlich müsse auch die Stadt rund um das Konzert, etwa an Verkehrs- und Sicherheitskonzept sowie an der Gastro, planen.