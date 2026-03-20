Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Behandlung in Madrid

Ronaldo verpasst Länderspiele wegen Verletzung

Fußball International
20.03.2026 17:56
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Portugals Nationalteam muss in den kommenden beiden Test-Länderspielen auf Kapitän Cristiano Ronaldo verzichten.

0 Kommentare

Der 41-Jährige verpasst aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Partien gegen die kommenden WM-Gastgeber Mexiko (28. März in Mexiko Stadt) und USA (31. März in Atlanta). Wegen der Blessur hatte der Superstar schon in den jüngsten beiden Spielen seines saudi-arabischen Klubs Al-Nassr gefehlt. Seit zwei Wochen lässt er sich in Madrid behandeln.

Lesen Sie auch:
Gareth Bale (l.) und Cristiano Ronaldo (r.)
Waliser packt aus:
In diesen Momenten war Ronaldo sauer auf Bale
12.03.2026
Bei Arzt in Spanien
Ronaldo „schlimmer als erwartet“ verletzt
06.03.2026

Ronaldo traf für Portugal in 226 Länderspielen 143 Mal, auf Klubebene brachte er es in dieser Saison in 26 Pflichtspielen auf 22 Treffer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.03.2026 17:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.545 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.815 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.867 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1963 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Stöger im Interview
„Ich gebe meinen WM-Traum ganz bestimmt nicht auf“
Behandlung in Madrid
Ronaldo verpasst Länderspiele wegen Verletzung
„Das absolute Minimum“
FIFA beschließt Frauenquote bei Turnieren
Überraschungsgast
Baut sich Messi hier ein zweites Standbein auf?
Rückkehr gescheitert
Xavi verrät: Laporta wollte Messi „Krieg erklären“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf