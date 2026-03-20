Ronaldo verpasst Länderspiele wegen Verletzung

Portugals Nationalteam muss in den kommenden beiden Test-Länderspielen auf Kapitän Cristiano Ronaldo verzichten.
Der 41-Jährige verpasst aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Partien gegen die kommenden WM-Gastgeber Mexiko (28. März in Mexiko Stadt) und USA (31. März in Atlanta). Wegen der Blessur hatte der Superstar schon in den jüngsten beiden Spielen seines saudi-arabischen Klubs Al-Nassr gefehlt. Seit zwei Wochen lässt er sich in Madrid behandeln.
Ronaldo traf für Portugal in 226 Länderspielen 143 Mal, auf Klubebene brachte er es in dieser Saison in 26 Pflichtspielen auf 22 Treffer.
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