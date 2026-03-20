Ronaldo verpasst Länderspiele wegen Verletzung

Der 41-Jährige verpasst aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel die Partien gegen die kommenden WM-Gastgeber Mexiko (28. März in Mexiko Stadt) und USA (31. März in Atlanta). Wegen der Blessur hatte der Superstar schon in den jüngsten beiden Spielen seines saudi-arabischen Klubs Al-Nassr gefehlt. Seit zwei Wochen lässt er sich in Madrid behandeln.