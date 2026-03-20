Orbáns Wahlkampftaktik wird zu Zerreißprobe für EU

Gefahr für die EU und die Ukraine

Experten warnen: Ein Ausschluss von Sitzungen oder eine Politik des „leeren Stuhls“ könnte die Handlungsfähigkeit der EU lähmen. Auch die Umsetzung des nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmens zur Bestrafung Orbáns ist kaum praktikabel, da dieser ebenfalls einstimmig beschlossen werden muss. Die EU steht damit vor der Herausforderung, Wege zu finden, die Ukraine trotz Orbáns Blockade an die dringend benötigten 90 Milliarden Euro zu bringen.