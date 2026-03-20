Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende kehrt zurück

„Da hast du jeden Fan mit Handschlag begrüßt“

Sport
20.03.2026 12:47
Andy Ogris als Trainer des Neulengbacher Frauenteams.
Andy Ogris als Trainer des Neulengbacher Frauenteams.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Austria-Ikone Andy Ogris kehrt am Freitag erstmals als Trainer des Gegners zu seinem Herzensklub nach Favoriten zurück. Der 61-Jährige fordert in der Frauen-Bundesliga mit Neulengbach den violetten Spitzenreiter. „Wir werden uns mit allem wehren, wollen etwas mitnehmen.“

0 Kommentare

Als Spieler fünfmal Meister, dreimal Cupsieger. Später Trainer in der Akademie, bei den Amateuren und Profis – Austria-Legende Andy Ogris sprach vor Neulengbachs freitägigem (19.30) Duell beim violetten Frauen-Liga-Leader mit der „Krone“ über...

...die Rückkehr nach Favoriten: Ich komme zum ersten Mal als Gäste-Trainer in das Stadion. Das ist von früher her mein Wohnzimmer, ganz besonders – mit vielen schönen Erinnerungen.

Legende Ogris gewann mit der Austria zahlreiche Titel.
Legende Ogris gewann mit der Austria zahlreiche Titel.(Bild: Gerhard Gradwohl)

...die Stadion-Entwicklung: Am Anfang gab’s eine alte Holztribüne, die Süd. Hinter den Toren waren Wiesen. Dann hatten wir trotz Erfolgen 3500 Fans – da hast fast jeden mit Handschlag begrüßen können.

...„Verirrungsgefahr“ in der Generali-Arena: Ich war schon lange nicht mehr da. Wenn nicht zu viel umgebaut wurde, werde ich mich auskennen (schmunzelt). Nein, es ist ein richtig, richtig schönes Stadion und spielt alle Stückerln.

...die Austria als neue Frauen-Nummer-1 im Land: Sie spielen ansehnlichen Fußball, sind körperlich stark und konsequent. Da muss man auch Trainer Stefan Kenesei gratulieren, er hat den Kader breiter und besser aufgestellt.

Einst mit Austrias jetzigem Frauen-Erfolgscoach Stefan Kenesei.
Einst mit Austrias jetzigem Frauen-Erfolgscoach Stefan Kenesei.(Bild: Privat)

...die Rolle des Achten und Drittletzten beim Leader: Wir werden nicht in Ehrfurcht erstarren, uns mit allem, was wir haben, wehren. Auch wenn uns etwas Selbstvertrauen fehlt – jeder, der mich kennt, weiß, dass ich was mitnehmen will.

...seine erste Saison als Frauen-Coach: Sehr leiwand, macht Spaß. Die Mädels sind motiviert, nehmen an und setzen um. Manchmal ist Geduld gefragt. Aber es geht nicht um Mann oder Frau. Es geht um Fußball, das ist meine Leidenschaft – und so trainiere ich auch.

...Austrias Herren: Das 2:5 gegen Sturm war bitter. Aber wie sich die Mannschaft nach kleinen Tiefs zurückkämpft, das ist toll. Jetzt geht es zu Hartberg, der ,Schmidi‘ (Anm.: Trainer und Ex-Austrianer Manfred Schmid) wird alle Register ziehen.

...Cheftrainer Stephan Helm: Er macht es sehr gut, schaut auf das Team, damit alles funktioniert. Vieles reguliert sich selbst. Ich rechne ihm hoch an, dass er Talente so forciert.

Der junge Weg mit Philipp Maybach und Co. gefällt Ogris.
Der junge Weg mit Philipp Maybach und Co. gefällt Ogris.(Bild: GEPA)

...den jungen Weg: Absolut super! Früher wurden Fitz, Sarkaria oder Huskovic in das kalte Wasser geworfen, es hat funktioniert. Jetzt sind es Saljic, Maybach und Co. – sie haben Riesenpotenzial. Das ist der richtige Weg, den sollte man konsequent fortsetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
20.03.2026 12:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NeulengbachFavoriten
Frauen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.780 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.478 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.848 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1960 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
903 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Mehr Sport
Legende kehrt zurück
„Da hast du jeden Fan mit Handschlag begrüßt“
Horn statt Krems
Rasen oder Urlaub als Grund? Eröffnung abgesagt!
Krone Plus Logo
Football-Saisonstart
„Unser Fahrplan ist klar auf Olympia ausgelegt“
Krone Plus Logo
Pöltl greift in NBA an
Mit 19,5 Millionen Gehalt nur auf Platz 90!
Enttäuschung bei Sokol
Halbfinale verpasst! „Chance war noch nie so groß“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf