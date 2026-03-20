Istrien-Trip als gutes Omen vor dem Hit

Salzburger Liga-Topteam Bürmoos plant ohne urlaubenden Boss den Sturz des Tabellenführers. Hallein freut sich zugleich über eine Legenden-Liveshow kommenden Monat. Derweil gastiert Rivale Grödig beim SAK.
Das Titel-Fernduell eröffnet heute die 17. Salzburger Liga-Runde. Während Spitzenreiter Hallein Bürmoos empfängt, muss Verfolger Grödig zum SAK. In Hallein, wo sich Sportchef König dank einer Live-Show von Toni Polster und Andreas Herzog am 15. April auf der Pernerinsel über ein weiteres Jubiläumsgeschenk freut (Karten auf tickets.krone.at), kalkuliert Coach Christoph Lessacher: „Natürlich rechnen sie sich nach dem 4:0 gegen Bramberg zurecht was aus.“
Auch Bürmoos-Boss Robert Eckschlager meint: „Wir spielen auf drei Punkte, können die Teams vorne vielleicht noch ärgern.“ Gutes Omen: Der, „Nordstern“ präsentiert sich immer stark, wenn der Obmann so wie jetzt auf Istrien urlaubt. Nachteil: Hallein bereitete sich mit Naturrasen-Einheiten etwa in Oberalm und Rif aufs Frühjahr vor. Bürmoos fehlen diese noch.
Grödig-Coach Arsim Deliu ist vorm Gang nach Nonntal vorsichtig: „Es braucht eine Leistungssteigerung, wird ein schweres Spiel.“ Wehwehchen trüben sein Glück. Zum Auftakt fiel der im Herbst so starke Lazarevic ebenso aus wie Leitz (Rippen).
Der SAK hat nach dem 1:2 in Puch was wiedergutzumachen. Trainer Flo Königseder muss auf Grießner (Zerrung) und Empl (Verdacht auf Bänderriss in der Schulter) verzichten, sagt: „Ein mutiger Auftritt, dann geht was.“
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