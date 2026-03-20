Istrien-Trip als gutes Omen vor dem Hit

Auch Bürmoos-Boss Robert Eckschlager meint: „Wir spielen auf drei Punkte, können die Teams vorne vielleicht noch ärgern.“ Gutes Omen: Der, „Nordstern“ präsentiert sich immer stark, wenn der Obmann so wie jetzt auf Istrien urlaubt. Nachteil: Hallein bereitete sich mit Naturrasen-Einheiten etwa in Oberalm und Rif aufs Frühjahr vor. Bürmoos fehlen diese noch.