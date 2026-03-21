Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flämmarbeiten schuld

Ursache von Dachbrand bei Koppler Firma geklärt

Salzburg
21.03.2026 11:29
Am Dach brach ein Feuer aus
Am Dach brach ein Feuer aus(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem Brand im Koppler Ortsteil Ladau in Salzburg rückten gestern gleich mehrere Feuerwehren am Freitagnachmittag aus. Am Dach einer Firma war es zu einem Feuer gekommen. Nun ist auch klar, warum.

0 Kommentare

Bei der betroffnen Firma wurden zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Dachdeckerarbeiten auf einer Garagen-Halle durchgeführt. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Flämmarbeiten ausgelöst.

Die anwesenden Dachdecker konnten trotz raschen Einsatzes eines Feuerlöschers den Brand nicht mehr eindämmen. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber unter Kontrolle bringen.

Lesen Sie auch:
Gleich mehrere Feuerwehren bekämpfen den Brand.
Alarmstufe 2
Dach von Koppler Unternehmen geriet in Brand
20.03.2026

Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Der Schaden wird vorerst auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.03.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
108.646 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
104.583 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
101.780 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
2694 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1794 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1403 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf