Ursache von Dachbrand bei Koppler Firma geklärt

Zu einem Brand im Koppler Ortsteil Ladau in Salzburg rückten gestern gleich mehrere Feuerwehren am Freitagnachmittag aus. Am Dach einer Firma war es zu einem Feuer gekommen. Nun ist auch klar, warum.
Bei der betroffnen Firma wurden zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Dachdeckerarbeiten auf einer Garagen-Halle durchgeführt. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Flämmarbeiten ausgelöst.
Die anwesenden Dachdecker konnten trotz raschen Einsatzes eines Feuerlöschers den Brand nicht mehr eindämmen. Die Feuerwehr konnte das Feuer aber unter Kontrolle bringen.
Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Der Schaden wird vorerst auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
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