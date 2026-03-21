Salzburg startet neuen Anlauf für Taubenhäuser

Der Plan: Dort sollen die Tauben leben, versorgt und beobachtet werden, sowie ihr Bestand kontrolliert werden. In öffentlichen Gebäuden sollen in leerstehenden Dachböden Taubenschläge errichtet werden. Dort sollen die Tiere gefüttert werden und nisten. Regelmäßig werden dort dann Eier entnommen und durch Gipseier ersetzt, um damit den Bestand der Tauben zu regulieren.