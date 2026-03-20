Sieg und Niederlage für Österreichs NHL-Spieler

Kasper und die Detroit Red Wings feierten einen 3:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens und erzielten damit wichtige Punkte im engen Kampf um einen Play-off-Platz. Punktemäßig schloss Detroit auf Montreal auf. Rossi und die Vancouver Canucks bezogen eine 2:6-Heimpleite gegen Tampa Bay Lightning, Rossi verbuchte zwei Assists.