Sieg und Niederlage für Österreichs NHL-Spieler

Sieg und Niederlage haben die Donnerstagsspiele in der National Hockey League (NHL) für die beiden Österreicher Marco Kasper und Marco Rossi gebracht.
Kasper und die Detroit Red Wings feierten einen 3:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens und erzielten damit wichtige Punkte im engen Kampf um einen Play-off-Platz. Punktemäßig schloss Detroit auf Montreal auf. Rossi und die Vancouver Canucks bezogen eine 2:6-Heimpleite gegen Tampa Bay Lightning, Rossi verbuchte zwei Assists.
Der Vorarlberger hat für die Kanadier damit in den jüngsten vier Spielen drei Tore und sechs Vorlagen erzielt. Vancouver ist abgeschlagenes NHL-Schlusslicht.
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