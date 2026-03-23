International Cheer Masters bringen Wien zum Beben

Nicht nur die Top-Teams sorgten für Ekstase

Die Performance glich mehr einer strahlenden Energie als einem Pflichtprogramm. Doch hinter dem Sieg steckt mehr als Routine. Für dieses Level braucht es Teamspirit, das perfekte Timing und die Fähigkeit, unter maximalem Druck zu funktionieren. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass auch die Konkurrenz nicht schläft. Denn während die Dragons ihre Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigen, zeigen die TCP Supersonic mit Platz zwei und die Royal Queens mit Platz drei, wie schnell Vereine aufholen können.