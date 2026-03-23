„Das ist typisch Rapid – aber auch gefährlich“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: die Meisterchancen von Rapid und der Austria, das mäßige Spitzenspiel zwischen Sturm und dem LASK, die neuen Auswärtstrikots des Nationalteams, das Aus von Thomas Silberberger bei der Admira, Vincent Kriechmayr, Lisa Hauser und Simon Eder (siehe Video oben).