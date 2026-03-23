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Zu groß, zu schwer: ÖSV-Talent wird Fußballer

Ski Nordisch
23.03.2026 12:48
Kilian Gütl galt lange als große österreichische Hoffnung in der Nordischen Kombination.
Kilian Gütl galt lange als große österreichische Hoffnung in der Nordischen Kombination.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖSV-Talent Kilian Gütl beendet mit 22 Jahren – auch aufgrund seiner Größe und seines Gewichts – seine Karriere in der Nordischen Kombination und wird Fußballer. 

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Anstelle der Skisprungschanze wartet künftig der Fußballplatz. Der Vorarlberger feierte 2023 noch einen großen Erfolg, als er im Mixed-Team Junioren-Weltmeister wurde. Eine große Karriere im Weltcup blieb ihm allerdings verwehrt. Vor drei Wochen zog Gütl schließlich einen Schlussstrich unter seine Laufbahn als Kombinierer. Der Grund: Mit seiner Körpergröße von 1,92 Metern und einem Gewicht von über 80 Kilo hat er nicht die optimalen Maße für diesen Sport. „Bei meinem Weltcup-Debüt in Ramsau hat mir der Materialkontrolleur gratuliert, dass ich mit meinem Gewicht überhaupt am Start stehe“, erinnerte sich Gütl in der „TT“.

Nun wagt der 22-Jährige einen überraschenden Neuanfang – im Fußball.

„In Vorarlberg hat mir das Kicken auch schon immer getaugt. Im Nachwuchs hätte ich ins LAZ wechseln können, habe mich dann aber für die Kombination entschieden“, erzählte Gütl.

Neues Kapitel im Tiroler Unterhaus
Künftig läuft der ehemalige Nordische Kombinierer für den FC Zirl auf. Der Klub spielt derzeit im Tiroler Unterhaus in der Gebietsliga West und liegt aktuell auf Rang elf. Sein Debüt gab der Neuzugang bereits am vergangenen Wochenende: Beim Spiel am Samstag kam Gütl zu 23 Einsatzminuten.

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