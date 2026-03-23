Zu groß, zu schwer: ÖSV-Talent wird Fußballer

Anstelle der Skisprungschanze wartet künftig der Fußballplatz. Der Vorarlberger feierte 2023 noch einen großen Erfolg, als er im Mixed-Team Junioren-Weltmeister wurde. Eine große Karriere im Weltcup blieb ihm allerdings verwehrt. Vor drei Wochen zog Gütl schließlich einen Schlussstrich unter seine Laufbahn als Kombinierer. Der Grund: Mit seiner Körpergröße von 1,92 Metern und einem Gewicht von über 80 Kilo hat er nicht die optimalen Maße für diesen Sport. „Bei meinem Weltcup-Debüt in Ramsau hat mir der Materialkontrolleur gratuliert, dass ich mit meinem Gewicht überhaupt am Start stehe“, erinnerte sich Gütl in der „TT“.