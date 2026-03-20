Modell, Hobby & Freizeit auf der Messe Wieselburg

Von 27. bis 29. März 2026 wird die Messe Wieselburg zum neuen Treffpunkt für alle, die staunen, ausprobieren und kreativ werden möchten: Die MODELL HOBBY FREIZEIT verbindet Modellbau, DIY, Freizeitideen und erlebnisreiche Mitmachangebote zu einem Messewochenende voller Abwechslung – für die ganze Familie.