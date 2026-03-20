Modell, Hobby & Freizeit auf der Messe Wieselburg

Von 27. bis 29. März 2026 wird die Messe Wieselburg zum neuen Treffpunkt für alle, die staunen, ausprobieren und kreativ werden möchten: Die MODELL HOBBY FREIZEIT verbindet Modellbau, DIY, Freizeitideen und erlebnisreiche Mitmachangebote zu einem Messewochenende voller Abwechslung – für die ganze Familie.
Auf dem Messegelände warten neben faszinierenden Miniaturwelten und rasanter Action auch eine große Menge an Inspiration. Modellbau-Fans dürfen sich auf detailreiche Dioramen, spektakuläre Vorführungen und echte Highlights freuen.
Action & Spaß im Mini-Format
Vom Modellbahn-Workshop, bis zur Mini Trucker Fahrschule, in der Geschick und Gefühl am Steuer gefragt sind. Für zusätzliche Spannung sorgen die Nitro Freaks mit ihren actiongeladenen RC-Buggy-Shows sowie die Modellbaufeuerwehr, die bei ihren Einsätzen im Miniaturformat für staunende Blicke sorgt.
Kreativ werden & selbst zum Künstler werden
Wer hingegen selbst kreativ werden möchte, findet in den DIY-Bereichen unzählige Möglichkeiten zum Mitmachen: In der Kinderholzwerkstatt entstehen kleine Unikate aus Holz, beim Slime-Workshop wird gemischt, gestaltet und ausprobiert, Keramik kann individuell bemalt werden und sogar Glasblasen lässt sich hautnah erleben. Dazu kommen liebevoll gestaltete Workshops wie Buchbinden, Häkeln, Quilten oder fantasievolle Angebote wie Zaubertränke und Figuren bemalen. Perfekt für all jene, die gerne mit den eigenen Händen etwas Schönes schaffen.
Erlebnisvielfalt, Genuss & Gaming warten
Auch Freizeit, Genuss und Unterhaltung kommen nicht zu kurz: Virtual-Reality-Erlebnisse, Brettspiele, Inspirationen rund um Ausflug und Lifestyle sowie der Chili-Contest mit Verkostung und Wettbewerb sorgen für zusätzliche Abwechslung. Ein weiteres Highlight: die frei zugängliche Foodtruck Area lädt alle großen und kleinen Messebesucher zum Verweilen ein.
Die MODELL HOBBY FREIZEIT in der Messe Wieselburg – Entdecken, Mitmachen und Genießen. Ein ideales Ausflugsziel für Familien, Hobbyfans und alle, die ein besonderes Messeerlebnis suchen. Infos & Tickets gibt‘s HIER.