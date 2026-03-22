Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EFL Cup im Ticker

Finale! Arsenal gegen ManCity – ab 17.30 Uhr LIVE

Fußball International
22.03.2026 05:58
Arsenal trifft im Wembley Stadium auf Manchester City.
Arsenal trifft im Wembley Stadium auf Manchester City.(Bild: AFP/APA/Glyn KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Finale im englischen EFL Cup! Der FC Arsenal trifft im Wembley Stadium auf Manchester City, wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Auf dem Weg zu einem historischen „Quadruple“ greift Arsenal nach dem ersten Titel. Die „Gunners“ kämpfen im Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City um den Gewinn des Liga-Cups. Sollten sich die Londoner gegen ihren härtesten Premier-League-Widersacher durchsetzen, wären sie einem einmaligen Erfolg einen Schritt näher: Bisher gelang es noch keinem englischen Klub, in einer Saison Champions League, Meisterschaft, FA Cup und Liga-Cup zu gewinnen.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta
Arsenal-Trainer Mikel Arteta(Bild: AFP/APA/Thomas SAMSON)

Auf dem Weg dorthin sind für Arsenal noch einige Hürden zu überwinden. Im FA Cup geht es im Viertelfinale auswärts gegen Zweitligist Southampton, und in der Champions League wartet in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon. In der Premier League beträgt der Vorsprung auf ManCity nach Verlustpunkten gerechnet sechs Zähler, und auch wenn Arsenal noch in Manchester antreten muss, spricht derzeit wenig für eine erfolgreiche Aufholjagd der Truppe von Pep Guardiola.

ManCity kam zuletzt nicht auf Touren
City fehlt in dieser Spielzeit die Konstanz, auf starke Leistungen folgen regelmäßig überraschende Rückschläge wie etwa zuletzt in der Liga bei den Punkteverlusten gegen Nottingham und West Ham. Zudem schieden die „Citizens“ im Champions-League-Achtelfinale sang- und klanglos gegen Real Madrid aus und haben nur eine ihrer jüngsten fünf Bewerbspartien gewonnen.

Im Gegensatz dazu steht Arsenals Bilanz aus den vergangenen 14 Pflichtspielen bei elf Siegen und drei Unentschieden. Für die „Gunners“ wäre es der insgesamt dritte Liga-Cup-Titel, der erste seit 1993. Manchester City würde im Falle eines Erfolges bei neun Liga-Cup-Trophäen halten und damit nur noch einen Titelgewinn hinter Rekordsieger Liverpool liegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
22.03.2026 05:58
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
106.360 mal gelesen
Symbolbild.
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
91.190 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
89.251 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3226 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1838 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1015 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Erlebnis Buenos Aires
Wo Fußball Religion ist – mit Maradona als Gott
EFL Cup im Ticker
Finale! Arsenal gegen ManCity – ab 17.30 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Madrid-Derby! Real gegen Atletico – ab 21 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
FC Barcelona gegen Rayo Vallecano ab 14 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
FC St. Pauli gegen SC Freiburg – ab 17.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf