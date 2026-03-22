Finale! Arsenal gegen ManCity – ab 17.30 Uhr LIVE

Finale im englischen EFL Cup! Der FC Arsenal trifft im Wembley Stadium auf Manchester City, wir berichten ab 17.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Auf dem Weg zu einem historischen „Quadruple“ greift Arsenal nach dem ersten Titel. Die „Gunners“ kämpfen im Finale im Wembley-Stadion gegen Manchester City um den Gewinn des Liga-Cups. Sollten sich die Londoner gegen ihren härtesten Premier-League-Widersacher durchsetzen, wären sie einem einmaligen Erfolg einen Schritt näher: Bisher gelang es noch keinem englischen Klub, in einer Saison Champions League, Meisterschaft, FA Cup und Liga-Cup zu gewinnen.
Auf dem Weg dorthin sind für Arsenal noch einige Hürden zu überwinden. Im FA Cup geht es im Viertelfinale auswärts gegen Zweitligist Southampton, und in der Champions League wartet in der Runde der letzten acht Sporting Lissabon. In der Premier League beträgt der Vorsprung auf ManCity nach Verlustpunkten gerechnet sechs Zähler, und auch wenn Arsenal noch in Manchester antreten muss, spricht derzeit wenig für eine erfolgreiche Aufholjagd der Truppe von Pep Guardiola.
ManCity kam zuletzt nicht auf Touren
City fehlt in dieser Spielzeit die Konstanz, auf starke Leistungen folgen regelmäßig überraschende Rückschläge wie etwa zuletzt in der Liga bei den Punkteverlusten gegen Nottingham und West Ham. Zudem schieden die „Citizens“ im Champions-League-Achtelfinale sang- und klanglos gegen Real Madrid aus und haben nur eine ihrer jüngsten fünf Bewerbspartien gewonnen.
Im Gegensatz dazu steht Arsenals Bilanz aus den vergangenen 14 Pflichtspielen bei elf Siegen und drei Unentschieden. Für die „Gunners“ wäre es der insgesamt dritte Liga-Cup-Titel, der erste seit 1993. Manchester City würde im Falle eines Erfolges bei neun Liga-Cup-Trophäen halten und damit nur noch einen Titelgewinn hinter Rekordsieger Liverpool liegen.
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