Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Das Bild des ORF | Thurnher muss aufräumen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Krone KREATIV/ORF, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Das Bild des ORF. Nein, sie legte sich auch am Sonntag nicht, die Aufregung rund um den ORF. Heute vor einer Woche wurde der offensichtlich erzwungene Abgang von Generaldirektor Roland Weißmann wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung publik, seither gehen die Wogen hoch. In der Sonntags-„Krone“ haben wir unter anderem über die „Akte Lederer“ berichtet – über die Geschäfte und Interventionen des roten Stiftungsratsvorsitzenden. Aufsehenerregend auch das Interview von Conny Bischofberger mit der neuen interimistischen Generaldirektorin Ingrid Thurnher, in dem sie unter anderem betont: „Das Bild, das der ORF derzeit nach außen abgibt, bildet nicht das Unternehmen ab.“ Da hat sie sicher prinzipiell recht…

0 Kommentare


Thurnher muss aufräumen. Tatsächlich arbeiten die allermeisten Mitarbeiter des Staatsfunks anständig. Umso bedauerlicher, wenn dieses Bild durch schwarze oder zumindest „graue“ Schafe in Spitzenpositionen getrübt wird. Wenn etwa Spitzenverdiener auch noch bei der Pensionierung unmäßig abkassieren wollen, wie zuletzt bekannt wurde, dann regt das auf, wie man an den Leserbriefen und Postings an die „Krone“ sehen kann. So meint etwa Mike Payer aus Neusiedl am See in seinem Leserbrief: „Der ORF finanziert sich zu einem großen Teil aus verpflichtenden Gebühren der Bevölkerung. Gerade deshalb sollte dort ein besonders strenger Maßstab gelten, wenn es um Gehälter, Pensionen und Nebenbeschäftigungen geht.“ Unser Leser findet auch: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann nur dann dauerhaft Vertrauen genießen, wenn er mit dem Geld der Bürger besonders sorgfältig und transparent umgeht.“ Und der Kärntner Leser Ingo Fischer meint nach dem Bischofberger-Interview mit Ingrid Thurnher: „Der ORF steht vor großen Herausforderungen. Umso erfreulicher ist es, eine so vertrauenswürdige und fachlich exzellente Persönlichkeit mit großer Erfahrung in dieser Position zu wissen. Sie ist einer jener Menschen, bei dem man das Gefühl hat, dass sie die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Hoffentlich räumt Thurnher in dieser Übergangsphase mithilfe Externer auf.“ Ja, hoffentlich.

Kommen Sie gut durch den Montag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
15.03.2026 23:30
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Amy Madigan am roten Teppich der 98. Oscar-Verleihung
LIVE
98. Oscars:
Amy Madigan zur besten Nebendarstellerin gekürt
Wer trug bei der Oscar-Gala die schönste Robe? 
Mode-Highlights
Die atemberaubendsten Roben der Oscar-Nacht 2026
In diesem Stiegenhaus wurden die Leichen entdeckt.
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Details
Dreifache Mutter tot: Heftiger Streit am Vorabend
Der Druck für eine Reform am Energiemarkt wird größer.
System hat einen Haken
Warum „grüne“ Politik auch den Öko-Strom verteuert
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.143 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
148.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
117.711 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
963 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
921 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Guten Morgen Newsletter
System hat einen Haken
Warum „grüne“ Politik auch den Öko-Strom verteuert
Wahlkampf voller Hetze
„Tausendjähriger Staat“: Orbán demonstriert Macht
Gegen Linie von Merz
Söder plant Mini-Atomkraftwerke in Bayern
„Tausende Ziele übrig“
Israel: Iran-Krieg noch mindestens drei Wochen
„Wir haben die besten“
Trump lehnt Drohnen-Hilfe aus der Ukraine ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf