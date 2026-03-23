Lussnig nach Quali-Bestzeit Achter in St. Moritz

Während die 20-jährige Ländle-Skicrosserin Leonie Lussnig noch immer an den Folgen ihres Sturzes bei der Juniorenweltmeisterschaft laboriert, war ihr Bruder Nicolas am Montag beim Europacup in St. Moritz am Start. Nach Bestzeit in der Qualifikation zeigte der Oberländer auch in den Finalheats auf, bis er eine Pechsträhne erwischte.
Nachdem der Olympia-Elfte Nicolas Lussnig vom ÖSV nicht für die Weltcuprennen im kanadischen Craigleith nominiert wurde, startete er am Montag beim Europacup in St. Moritz (Sz). Bereits in der Qualifikation bewies der Klauser, dass ihm der Kurs liegt und fuhr mit Nummer 33 Bestzeit.
Schlechter Start und „Auffahrunfall“
Danach gewann der 24-Jährige sowohl sein Achtel- als auch sein Viertelfinale. Im Halbfinale erwischte der Atomic-Pilot dann keinen guten Start, wurde Vierter. Im kleinen Finale fuhr er dem Italiener Paolo Piccolo auf die Skienden, stürzte und musste sich am Ende mit Rang acht begnügen.
Andreatta im Viertelfinale raus
Der Klostertaler Claudio Andreatta fuhr nach Rang sieben in der Qualifikation bis ins Viertelfinale. Dort schied er allerdings als Vierter seines Heats aus und belegte in der Endabrechnung Platz 13. Am Dienstag hat das Duo im zweiten Rennen die Chance zur Revanche.
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