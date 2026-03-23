Lussnig nach Quali-Bestzeit Achter in St. Moritz

Schlechter Start und „Auffahrunfall“

Danach gewann der 24-Jährige sowohl sein Achtel- als auch sein Viertelfinale. Im Halbfinale erwischte der Atomic-Pilot dann keinen guten Start, wurde Vierter. Im kleinen Finale fuhr er dem Italiener Paolo Piccolo auf die Skienden, stürzte und musste sich am Ende mit Rang acht begnügen.