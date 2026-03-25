Erste Osterreisewelle startet bereits am Freitag

Alljährlich kommt es zu Ostern zu Staus auf den Salzburger Autobahnen, wenn sich Urlauber auf den Weg in den Süden machen. Bereits für den kommenden Freitag wird die erste Reisewelle prognostiziert. Durch den frühen Oster-Termin dürfte diese heuer aber nicht so stark ausfallen, wie in den vergangenen Jahren.