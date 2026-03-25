Erste Osterreisewelle startet bereits am Freitag

Alljährlich kommt es zu Ostern zu Staus auf den Salzburger Autobahnen, wenn sich Urlauber auf den Weg in den Süden machen. Bereits für den kommenden Freitag wird die erste Reisewelle prognostiziert. Durch den frühen Oster-Termin dürfte diese heuer aber nicht so stark ausfallen, wie in den vergangenen Jahren.
„Die Osterwoche wird zwar starken Reiseverkehr bringen, im langjährigen Vergleich aber eher gedämpft ausfallen,” prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die bevorstehenden Feiertage. Durch den frühen Termin ist das Aufkommen erfahrungsgemäß geringer. Auch die schlechten Wetteraussichten und hohen Benzinpreis könnten die Reiselust schmälern.
Neben Österreich startet auch Deutschland am Freitag in die Osterferien. Der stärkste Reisetag wird am Samstag erwartet. Zu Problemen könnte es daher auf der Grenze am Walserberg, an den Baustellen auf der Tauernautobahn und jener auf der A1 zwischen Salzburg-Nord und Wallersee kommen.
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