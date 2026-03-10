Neues Wanderfalken-Paar brütet hoch über Graz

Der Nistplatz der Wanderfalken am Turm der Grazer Herz-Jesu-Kirche ist mit einer Kamera ausgestattet und kann im Internet rund um die Uhr live beobachtet werden: falken.netzcam.net

Nähere Informationen zum Artenschutzprojekt gibt es auf der Website des Ornithologen Leander Khil: leanderkhil.com/wanderfalken-steiermark

Am 19. April 2026 gibt es bei der Herz-Jesu-Kirche für Interessierte einen öffentlichen Beobachtungstermin mit Leander Khil (nähere Details folgen) – freilich nur vom Boden aus, mit Ferngläsern.