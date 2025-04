Grazer Wanderfalken-Küken schlüpfen bald wieder

Es dauerte Jahre, bis die Vögel sich ansiedelten

Wieso fühlen sich die Vögel in der Herz-Jesu-Kirche so wohl? „Ich habe vor vielen Jahren immer wieder beobachtet, dass Wanderfalken in Graz sind, aber sie haben hier nicht gebrütet“, sagt Khil. „Die Wanderfalken sind eine sehr seltene und stark bedrohte Art. Es gibt etwa 50 Paare in der Steiermark, die meisten brüten in Felsen.“ Aber Khil wusste, auch in Graz besteht Potenzial. 2011 hat er die Nisthilfe am Kirchturm montiert, bis 2020 hat es gedauert, dass sich das Paar ansiedelt, 2021 kam die erste Generation an Nachkommen. An der wetter- und witterungsgeschützten Stelle brüten die Tiere seither viel erfolgreicher als in der unberührten Natur.