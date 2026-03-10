E-Biker (84) bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall am Montag in Innsbruck: Ein 84-jähriger Einheimischer, der mit seinem Elektrofahrrad unterwegs war, kollidierte mit einem Auto und kam zu Sturz. Dabei zog sich der Senior Verletzungen zu – er musste in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 9.30 Uhr am Innsbrucker Rennweg. Der 84-jährige E-Biker sei bei einem Abbiegemanöver mit dem ebenfalls nach Nordosten fahrenden Pkw eines 76-jährigen Einheimischen kollidiert, berichtete die Polizei.
Mit Rettung in die Klinik
Der Pensionist erlitt dabei erhebliche Verletzungen. „Er war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck gebracht“, hieß es weiter.
Der Autolenker und dessen Frau (73) am Beifahrersitz blieben unverletzt – am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.
