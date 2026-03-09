Rollerfahrerin (12) bei Baustelle von Pkw erfasst

Fataler Unfall Montagfrüh in Innsbruck: Ein zwölfjähriges Mädchen, das mit einem E-Scooter unterwegs war, wurde am Südring im Bereich einer Baustelle von einem Auto erfasst und erheblich verletzt. Das Kind musste mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall Montagfrüh, kurz vor 7.30 Uhr, im Bereich der Grassmayr-Kreuzung. Die zwölfjährige Schülerin wollte bei der dortigen Baustelle mit ihrem E-Scooter die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto einer 52-jährigen Einheimischen.
Mit Rettung in die Klinik
Das Mädchen erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Kind mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.
