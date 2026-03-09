Rollerfahrerin (12) bei Baustelle von Pkw erfasst

Ereignet hat sich der Unfall Montagfrüh, kurz vor 7.30 Uhr, im Bereich der Grassmayr-Kreuzung. Die zwölfjährige Schülerin wollte bei der dortigen Baustelle mit ihrem E-Scooter die Straße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto einer 52-jährigen Einheimischen.