Transportunternehmen Gebrüder Weiss expandiert

Gebrüder Weiss eröffnet zum 1. Juni eine neue Landesgesellschaft in Thailand. Damit stärkt das international tätige Transport- und Logistikunternehmen seine Marktpräsenz in Südostasien und erweitert sein Netzwerk in einer der wirtschaftlich dynamischsten Regionen der Welt. „Mit der neuen Landesorganisation schließen wir eine strategische Lücke und schaffen für unsere Kunden direkte Anbindungen an zentrale asiatisch-pazifische Märkte“, sagt Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss. „Thailand ist ein bedeutender Exportstandort mit starken Handelsbeziehungen zu den USA, China, Japan, Australien und Singapur – alles Märkte, in denen wir ebenfalls mit eigenen Standorten vertreten sind.“