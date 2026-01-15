Gebrüder Weiss baut Präsenz in Usbekistan aus

Ausbau entlang der Seidenstraße

Die Stärkung der eurasischen Landroute über Usbekistan spielt eine wachsende Rolle im Warenverkehr zwischen Europa und Asien. Gemeinsam mit den Gebrüder Weiss-Standorten in der Türkei, Georgien, Armenien, Kasachstan und China stärkt das zentralasiatische Land die eurasischen Landrouten. Das Unternehmen baut diese Verbindungen seit vielen Jahren systematisch aus, um Unternehmen zuverlässige Alternativen zur Luft- und Seefracht zu bieten – insbesondere für großvolumige Industrie- und Agrargüter.