Gebrüder Weiss baut Präsenz in Usbekistan aus

Aus der bisherigen Repräsentanz von Gebrüder Weiss in Taschkent (Usbekistan) ist zum 1. Januar 2026 eine eigenständige Landesorganisation geworden. Internationale Kunden und lokale Unternehmen benötigen dort mehr und mehr Transport- und Supply-Chain-Services, insbesondere im Bereich Agrartechnik. So organisiert Gebrüder Weiss unter anderem den Transport großer Land- und Baumaschinen nach Zentralasien.
„Wir investieren weiter in Usbekistan, weil wir an die Zukunft dieses Marktes glauben und unsere Kunden bei ihrer Expansion nach Zentralasien mit verlässlichen Logistikprozessen unterstützen wollen“, sagt Thomas Moser, Regionalleiter Schwarzes Meer/CIS bei Gebrüder Weiss.
Das Konjunkturhoch in Usbekistan hält an: 2025 stieg das Bruttoinlandsprodukt um rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, für 2026 und 2027 werden Zuwächse von jeweils etwa sechs Prozent erwartet. Industrie, Landwirtschaft und Außenhandel befinden sich im Aufwind. Reformen und Steuererleichterungen machen das Land für ausländische Investoren attraktiv und erhöhen den Bedarf an leistungsfähigen Logistik- und Transportlösungen.
Ausbau entlang der Seidenstraße
Die Stärkung der eurasischen Landroute über Usbekistan spielt eine wachsende Rolle im Warenverkehr zwischen Europa und Asien. Gemeinsam mit den Gebrüder Weiss-Standorten in der Türkei, Georgien, Armenien, Kasachstan und China stärkt das zentralasiatische Land die eurasischen Landrouten. Das Unternehmen baut diese Verbindungen seit vielen Jahren systematisch aus, um Unternehmen zuverlässige Alternativen zur Luft- und Seefracht zu bieten – insbesondere für großvolumige Industrie- und Agrargüter.
Die Leitung der neuen Landesorganisation übernimmt Kamil Ernazarov, der seit 2019 in leitender Funktion in Taschkent tätig ist. Aktuell beschäftigt Gebrüder Weiss in Usbekistan vier Mitarbeitende und bietet Landtransporte (Stückgut und Komplettladungen) sowie Luft-, See- und Bahntransporte an. Mittelfristig soll das Angebot um Lagerlogistik-Services ergänzt werden.
