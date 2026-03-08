Alkolenkerin verletzte 82-jährige Radfahrerin

Viertelfinal-Pick: Dieser Modus ist ein Irrsinn!
„Krone“-Kolumne
Am Samstagnachmittag stieß in Wals-Siezenheim eine betrunkene Autofahrerin mit einer 82-jährigen Radfahrerin zusammen. Die betagte Frau verletzte sich bei dem Unfall, die Autolenkerin war mit 0,86 Promille unterwegs.
An der Kreuzung der Großgmainer Landesstraße L114 mit der Walserberg Bundesstraße B1 stieß eine 53-jährige russische Pkw-Lenkerin mit der 82-jährigen Radlerin zusammen. Die betagte Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Der Alkotest ergab bei der Autolenkerin einen Wert von 0,86 Promille. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
