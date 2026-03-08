Vorteilswelt
Will Gold verteidigen

Djokovic: „Ist eines meiner langfristigen Ziele“

Tennis
08.03.2026 15:19
Novak Djokovic will seinen Olympia-Titel verteidigen.
Novak Djokovic will seinen Olympia-Titel verteidigen.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tennis-Star Novak Djokovic hat auch im reiferen Alter noch große sportliche Ambitionen. Beim Turnier in Indian Wells sagte der Serbe, dass er seinen Olympiasieg bei den Spielen in Los Angeles 2028 verteidigen wolle. „Das ist eines meiner langfristigen Ziele, die Olympischen Spiele zu erreichen. Das wäre schön“, erklärte er nach seinem Sieg in der zweiten Runde gegen Kamil Majchrzak. Beim Olympia-Turnier wird Djokovic in gut zwei Jahren seinen 41. Geburtstag gefeiert haben.

„Es ist noch ein langer Weg. Ich denke, in meinem Alter und in dieser Phase meiner Karriere scheint jedes Jahr länger zu sein als für jemanden, der jünger ist“, sagte Djokovic. Seinen Sieg über den Spanier Carlos Alcaraz und den Gewinn der Goldmedaille bei den Sommerspielen 2024 bezeichnete der 38-Jährige als den größten sportlichen Erfolg seiner Karriere. Der Brite Andy Murray ist bis dato der einzige Mann, der erfolgreich eine olympische Goldmedaille im Einzel verteidigt hat, als er 2016 in Rio de Janeiro im Endspiel triumphierte.

In seinem ersten Match seit seinem beeindruckenden Lauf bei den Australian Open, zu dem auch ein Sieg nach fünf Sätzen gegen Jannik Sinner im Halbfinale gehörte, brauchte Djokovic etwas Zeit, um wieder in Schwung zu kommen. Schließlich setzte sich der in Indian Wells als Nummer drei gesetzte Profi aber mit 4:6,6:1,6:2 gegen den Polen Majchrzak durch. Der topgesetzte Alcaraz bezwang den Bulgaren Grigor Dimitrow klar mit 6:2,6:3.

