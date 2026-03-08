Djokovic: „Ist eines meiner langfristigen Ziele“

„Es ist noch ein langer Weg. Ich denke, in meinem Alter und in dieser Phase meiner Karriere scheint jedes Jahr länger zu sein als für jemanden, der jünger ist“, sagte Djokovic. Seinen Sieg über den Spanier Carlos Alcaraz und den Gewinn der Goldmedaille bei den Sommerspielen 2024 bezeichnete der 38-Jährige als den größten sportlichen Erfolg seiner Karriere. Der Brite Andy Murray ist bis dato der einzige Mann, der erfolgreich eine olympische Goldmedaille im Einzel verteidigt hat, als er 2016 in Rio de Janeiro im Endspiel triumphierte.